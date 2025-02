Thesocialpost.it - Milano, omicidio nella panetteria di piazzale Gambara: fermato il figlio 21enne del fornaio

La svolta nelle indagini è arrivata dopo due giorni di ricerche: Raffaele Mascia è stato rintracciato in città dagli agenti della squadra Mobile. Si stava aggirando in zona Porta Genova aquando è stato bloccato dalle forze dell’ordine, accusato di aver partecipato alla sparatoria andata in scena sabato 15 febbraio in. L’uomo era fuggito dal retro delladel padre, nel cortile interno su cui si affaccia il negozio in cui è stato ucciso a colpi di pistola Ivan Disar, il 49enne ucraino in compagnia di un amico connazionale di 26 anni.Leggi anche:L’aereo si ribalta in fase di atterraggio: incidente spaventoso, caos in aeroportoRaffaele ha 21 anni e piccoli precedenti: era l’ultimo dei presenti la sera di sabato che mancava all’appello. Gli investigatori, guidati da Alfonso Iadevaia e Domenico Balsamo e coordinati dal pm Carlo Enea Parodi, lo cercavano per chiarire la sua posizione.