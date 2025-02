Ilfattoquotidiano.it - Milano, omicidio in piazzale Gambara: sospettato il figlio del panettiere. “Incastrato da telecamere e testimone”. È irreperibile

A incastrarlo ci sarebbero il racconto di unae anche le immagini di una telecamera di sorveglianza. Di lui, però, non c’è alcuna traccia. Come scomparso del nulla. Raffaele Mascia è il principaledell’compiuto in una panetteria diVeronica, prima periferia di, sabato pomeriggio. L’uomo, 21 anni, è ildel titolare del locale dove è morto Ivan Disar, ucciso a colpi di pistola, ed è rimasto gravemente ferito un altro uomo ucraino, Pavel Kioresko, 26 anni, ancora ricoverato dopo un intervento chirurgico.Contro il giovane – in passato arrestato per questioni di droga – c’è la testimonianza di una donna dell’est che era in compagnia delle vittime dentro il negozio del padre. E viene anche ripreso da una telecamera sul retro del locale mentre si allontana in un orario compatibile con il delitto.