Ilgiorno.it - Milano, litiga con gli anziani genitori e li sequestra in casa per ore

, 17 febbraio 2025 – Dopo averto con i, un uomo di 54 anni si è barricato inndoli per alcune ore fino a quando non è stato convinto ad aprire e si è fatto trasportare al pronto soccorso in psichiatria. È accaduto in via Giussani 19, nel quartiere Barona, quando intorno alle 12.30 alla polizia è arrivata la chiamata di un medico del Cps di via Asiago che aveva a sua volta ricevuto la chiamata del padre del 54enne, che dava l'allarme dicendo di essereto con l'anziana moglie. A tenerli inera il figlio 54enne, che in alcuni momenti ha anche minacciato di far saltare in aria l'appartamento, e quindi da parte della Questura e dei Vigili del fuoco è scattato il protocollo di evacuazione ed è stata interrotta la fornitura di gas. Era stato proprio il padre dell'uomo, un 84enne, a chiamare il medico psichiatra dando l'allarme.