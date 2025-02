Anteprima24.it - Milano, i giudici: “Sofferenza ulteriore per Giulia sapere che moriva il suo bimbo”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoDelle 37 coltellate sferrate da Alessandro Impagnatiello alla compagnaTramontano, incinta di 7 mesi del loroThiago, 11 sono state inferte mentre “era ancora viva”. Lo scrivono idella Corte d’Assise dinelle motivazioni della sentenza con cui hanno condannato l’ex barman all’ergastolo, spiegando perché gli è stata riconosciuta anche l’aggravante della crudeltà.“Non solo – si legge -, nel momento in cui è stata attinta dai primi fendenti, mentre si trovava ancora in vita e comprendeva che il compagno la stava uccidendo,ha senz’altro realizzato, sebbene per una manciata di secondi, che insieme con leianche il nascituro che portava in grembo”. Una “consapevolezza”, questa, che ha “senz’altro provocato nella donna una” rispetto a quella provocata dalla aggressione.