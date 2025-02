Milano e caro-case dal 2019 a oggi prezzi aumentati del 395%

Panorama.it - Milano e caro-case, dal 2019 a oggi prezzi aumentati del 39,5%

Comprare casa è diventato un lusso sempre meno accessibile per molti italiani. A confermarlo è un rapporto commissionato dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) in collaborazione con Assoutenti. Come prevedibile,si classifica al primo posto per il costo delle abitazioni, il prezzo medio al metro quadro raggiunge infatti l’incredibile cifra di 5400 euro. Ma è l’intero mercato immobiliare italiano che si trova ad affrontare ingenti aumenti di prezzo. Aumenti che stanno trasformando l’acquisto di una casa da obiettivo realizzabile a sogno irraggiungibile per moltissime famiglie. I dati più recenti evidenziano un aumento medio deidelle abitazioni del 16,1% rispetto al. La cifra è ovviamente più alta per, dove gli aumenti fra ilsono stati del 39,5% (battuta solo da Trieste, 50%).