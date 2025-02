Milan Sergio Conceiçao ai funerali di Pinto da Costa | grande accoglienza dei tifosi del Porto|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-17 15:33:00 Calciomercato.com riporta quanto segue:E’ una folla oceanica quella che sia ieri, in occasione dell’apertura della camera ardente, e oggi – giorno dei– ha accolto il feretro dell’ex presidente del Porto Jorge Nunoda, spentosi sabato all’età di 82 anni. Figura iconica nella storia dei Dragoes e di tutto il calcio portoghese, con un ciclo durato ben 42 anni e che ha portato in dote qualcosa come 68 titoli (tra cui due Champions League e una Coppa Uefa),daha letteralmente fermato la città di Oporto nella giornata delle esequie. Dopo la messa funebre, i cancelli dell’Estadio do Dragao sono stati aperti nel pomeriggio per far accedere un’ultima volta l’ex numero uno del club nella sua casa. ? pic.twitter.com/ZLarqUSTJA— FC Porto (@FCPorto) February 17, 2025 Oltre alla presenza dell’attuale presidente André Villas-Boas, di tutti i vertici dirigenziali, ovviamente dei componenti della prima squadra ma anche di alcune figure di riferimento tra grandi ex (come il ds del Barcellona Deco) e calciatori portoghesi del passato (per esempio Paulo Futre) – mentre hanno fatto rumore e polemica le assenza dei presidenti di Sporting e Benfica, oltre ad un messaggio di cordoglio – non ha voluto far mancare la propria vicinanza ad una persona che, per la sua carriera di calciatore e allenatore, e umanamente ha rappresentato molto l’allenatore del