Tvplay.it - Milan, nonostante le difficoltà arriva il rinnovo: è fatta per la firma, c’è l’accordo

Leggi su Tvplay.it

Iltorna a guardare con ottimismo al futuro. Pronto unper ildel contratto: imminente la fumata bianca.Il miglior viatico per avvicinarsi al ritorno dei play-off di Champions League. Ilè tornato a sorridere dopo la vittoria ottenuta ai danni del Verona: decisivo, in tal senso, il lampo di Santiago Gimenez che ha consentito ai rossoneri di portarsi a -5 dal quarto posto e fare il pieno di autostima in vista della fondamentale gara in programma domani alle ore 18.45 contro il Feyenoord. Si ripartirà dall’1-0 in favore degli olandesi: la squadra di Sergio Conceicao, di conseguenza, dovrà vincere segnando almeno 2 goal di scarto per passare agli ottavi.leil: èper la, c’è– TvPlay.it (LaPresse)Diversi i dubbi di formazione che l’allenatore dovrà sciogliere a stretto giro di posta, relativi soprattutto ai reparti di centrocampo e di difesa.