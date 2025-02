Lapresse.it - Milan, Ibra: “Contro il Feyenoord sarà come una finale, vogliamo scrivere la storia”

Leggi su Lapresse.it

Vigilia importantissima per il, che domani alle 20.45 scenderà in campo a San Siro per il ritorno dei playoff di Champions Leagueil. “Domaniunae l’importante è vincere. Abbiamo perso la prima partita e dobbiamo fare risultato per passare, ognuno deve spingere”, ha detto Zlatanhimovic, intervenuto in conferenza stampa al posto di Sergio Conceiçao. “Per me è una partita importante, io sono un vincente e voglio portare i risultati. Io cerco sempre di fare la differenza perlae tutti quelli che lavorano nelsono qui per portare trofei. Ilha vinto ladella Champions League e noicontinuare a scriverla“, ha aggiunto.: “Rinnovi Maignan, Reijnders e Theo sottollo”“Stiamo parlando con tutti e tre, è tutto sottollo.