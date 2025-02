Sololaroma.it - Milan-Feyenoord, il Pronostico di Champions: obiettivo ribaltone, OVER da Europa

Ilsi prepara ad affrontare ilnel ritorno degli ottavi di finale diLeague, una sfida cruciale dopo la deludente sconfitta per 1-0 subita all’andata a Rotterdam. La squadra rossonera, guidata da Sergio Conceicao, è chiamata a una prestazione convincente per ribaltare il risultato e proseguire il cammino europeo.All’andata, si prevedeva che l’instabilità potesse condizionare la squadra più inesperta, ma al de Kuyp è stato ila mostrarsi spaesato sin dai primi minuti. L’errore decisivo di Maignan ha permesso a Paixao di segnare l’unico gol della gara, lasciando i rossoneri con l’obbligo di una vittoria con almeno un gol di scarto per portare il match ai supplementari. San Siro sarà il teatro di una sfida che richiede coraggio, compattezza e lucidità per riscrivere la storia di questo doppio confronto.