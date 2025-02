Sport.quotidiano.net - Milan-Feyenoord, Ibrahomovic: “Qui per fare la storia, Gimenez il giocatore che mancava”

o, 17 febbraio 2025 - “In Olanda ilha avuto il vantaggio della spinta dei propri tifosi. Domani sarà diverso: ci saranno 80milaisti, allo stadio e fuori, in tutto il mondo. Daranno forza alla squadra che deve prendere questa carica ed essere pronta a vincere”. Sono le prime parole di Zlatan Ibrahimovic, alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions, in programma martedì alle 18.45. Sergio Conceiçao è volato in Portogallo per i funerali dell'ex presidente del Porto Pinto Da Costa: rientrerà per guidare la rifinitura. Così, parola a Ibra: “Se il momento non è da wow devi essere comunque presente, stiamo creando questa mentalità. Parlo tutti i giorni con la squadra e l'allenatore, ma non troppo: è come dire alla moglie che la ami tutti i giorni, alla fine non ci crede, devi dimostrarlo”.