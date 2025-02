Calcionews24.com - Milan Feyenoord: dove vederla, orario e probabili formazioni

Leggi su Calcionews24.com

: eccovedere la partita,della sfida in programma per i Play-off di Champions Allo Stadio San Siro andrà in scena martedì alle 18:45 la sfida di ritorno dei play-off di Champions League tra ile il. Scopriamo le ultimissime sul match dei rossoneri:: le(4-2-3-1): Maignan; .