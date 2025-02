Calcionews24.com - Milan Feyenoord, Conceicao studia la formazione per il ritorno di Champions: Leo titolare o a gara in corso? Il tecnico ci pensa

Leggi su Calcionews24.com

: i rossoneri preparano ildei playoff diLeague; dubbio per: Leaoo da mettere ain? Ilprepara la sfida decisiva deldei play-off diLeague contro ile, come riportato da Tuttosport, Sergiosta ragionando sullada schierare per ribaltare .