MigrantiCommissario Ue | Bene l' Italia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.05 "L'è un partner molto importante sul tema della migrazione e dei rimpatri: penso che stia cercando nuovi modi per garantire che i rimpatri avvengano davvero ed è molto positivo avere nuovi approcci". Così il commissario Ue all' Interno, Brunner, rispondendo a una domanda sul protocollo-Albania. "Dobbiamo lavorare insieme per trovare soluzioni che funzionino nella pratica e ora sto lavorando alla creazione di un quadro giuridico per sostenere i 27 in rimpatri che siano efficaci. Condividiamo pienamente questo obiettivo".