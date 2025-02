Lapresse.it - Migranti, Meloni: “Stroncare business dei trafficanti unico modo per ridurre morti”

Il dossierresta in cima all’agenda del governo. “Diminuire le partenze,ildeiè l’diil numero delle persone che perdono la vita nel tentativo di raggiungere l’Italia e l’Ue. Non c’è niente di più importante che salvare una vita umana”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo alla ‘Conferenza dei prefetti e dei questori d’Italia sulle linee d’indirizzo per le politiche di contrasto all’immigrazione irregolare’ in corso presso la Scuola superiore amministrazione dell’Interno.: “Priorità lotta alle mafie e a irregolari”“La materia del governo dei flussi migratori per il governo è assolutamente centrale”, ha detto ancora l’inquilina di Palazzo Chigi. “La legalità è una priorità assoluta per questo governo, e così anche la lotta a ogni mafia e all’immigrazione irregolare di massa.