Lapresse.it - Migranti, Meloni: “Avanti su Albania, troveremo soluzione a ogni ostacolo”

“Il governo è determinato a portare, soprattutto alla luce dell’interesse e del sostegno mostrato da sempre più nazioni europee, il protocollo Italia-: siamo determinati a trovare unaadche appare. Non solo perché crediamo nel protocollo ma anche perché rivendichiamo il diritto della politica di governare secondo le indicazioni dei cittadini e il dovere della politica di assumersi le sue responsabilità”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo alla ‘Conferenza dei prefetti e dei questori d’Italia sulle linee d’indirizzo per le politiche di contrasto all’immigrazione irregolare’ in corso presso la Scuola superiore amministrazione dell’Interno. “Il governo dei flussi migratori è una questione sulla quale l’indicazione che arriva dalla maggioranza dei cittadini è molto chiara: ci chiedono di fermare immigrazione illegale perché produce insicurezza, mancata integrazione, incapacità di garantire lo Stato di diritto.