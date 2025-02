Unlimitednews.it - Migranti, Meloni “Andremo avanti sul protocollo Italia-Albania”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo è determinato a portare” il, “siamo determinati a trovare una soluzione a ogni ostacolo che appare. Crediamo nele rivendichiamo il diritto della politica a governare secondo le indicazioni dei cittadini” che “ci chiedono di fermare l’immigrazione illegale perchè produce insicurezza e mancata integrazione, e anche perchè è la prima nemica di quella legale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, alla Conferenza dei prefetti e dei questori d’. “Insi entra solo legalmente, non è consentito alla criminalità organizzata sfruttare in modo fraudolento i canali legali della migrazione”, ha aggiunto.Sui Paesi sicuri “sarà importante fare chiarezza: l’auspicio è che la Corte di giustizia europea scongiuri il rischio di compromettere le politiche di rimpatrio non solo dell’, ma di tutti gli Stati membri dell’Unione europea – ha sottolineato il premier -.