Imolaoggi.it - Migranti, Marina Berlusconi: ‘sulla cittadinanza servono graduali passi in avanti’

Leggi su Imolaoggi.it

“Sono favorevole ai matrimoni gay. Guardi, se c’è qualcuno che dà valore alla famiglia, beh quella sono io. Avere una famiglia unita e solida è da sempre l’obiettivo principale della mia vita. Proprio per questo, sono convinta che la famiglia non possa essere ingabbiata in schemi e modelli standard, ma ognuno debba avere il diritto.