Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania, il commissario Ue Brunner: “Molto positivi nuovi approcci per rimpatri più efficaci”. Domani vedrà Meloni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Commissione europea non si era mai esposta sul Protocollo tra Roma e Tirana sui centri perche l’Italia ha aperto in. Al netto dell’enfasi sull’esigenza di “soluzioni innovative”, si è sempre parlato di un “accordo esterno al diritto dell’Unione”. Questa la sintesi delle timide dichiarazioni rilasciate da commissari e portavoce della Commissione da quanto l’accordo è stato firmato il 6 novembre 2023. Così anche per la nuova Commissione, sempre guidata da Ursula von der Leyen, e ancora il 5 febbraio scorso nelle parole deleuropeo Affari interni e Migrazioni, l’austriaco Magnus. Il Protocollo Italia-, aveva risposto a un interrogazione degli eurodeputati del Pd, Avd e M5s, “non deve compromettere il sistema europeo comune di asilo o incidere negativamente sulle norme comuni dell’Ue.