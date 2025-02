Gqitalia.it - Mickey 17, con Robert Pattinson, è pura fantascienza ma si vede che fa satira sul nostro presente

si sdoppia in17. Per la gioia dei suoi fan che lo hanno «assediato» sul red carpet della Berlinale. «Se c’è tanta attesa per il film è anche grazie al fatto cheè un attore super affascinante» dice scherzando, ma solo un po’, il regista Bong Joon Ho.17, presentato fuori concorso nella sezione Special Gala alla Berlinale 2025 e in arrivo al cinema in Italia il 6 marzo, è un film didel tutto insolito. Del resto non poteva essere diversamente visto che a dirigerlo è il coreano Bong Joon Ho, noto soprattutto per Parasite, Palma d’oro a Cannes e miglior film agli Academy Award 2020.In17 ci troviamo in un futuro mica tanto lontano in cui la Terra è diventata quasi invivibile per via del climate change, dell’inquinamento e dell’indebitamento diffuso.