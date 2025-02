Ilfattoquotidiano.it - “Mi vergogno ma ho 89 anni, lasciatemi piangere”: Lino Banfi in lacrime dopo l’esibizione di Simone Cristicchi a Domenica In

La canzone dicontinua a commuovere. AIn, nella puntata dedicata al Festival di Sanremo,non ha trattenuto l’emozioneaver ascoltato “Quando sarai piccola”. Un brano che lo ha toccato nel profondo visto che gli ha ricordato la moglie Lucia, scomparsa nel 2023, e che soffriva di Alzheimer proprio come la protagonista del brano di. “La cosa bella di questo brano che mi tocca particolarmente, lo avete capito, e mima ho anche 89quindi” ha spiegato l’attore con la voce rotta dall’emozione, “è perché io sono riuscito a festeggiare 61di matrimonio con mia moglie e mentre un giorno cominciava già il decle stavo dando il cibo come ai bambini piccoli mi disse: ‘Se un giorno non ti riconosco più.’ io faccio il comico di professione non il cantante quindi ho cercato di farla ridere, dissi ‘Beh ci presentiamo un’altra volta e ci innamoriamo tutti e due’, e l’ho vista ridere”.