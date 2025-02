Parmatoday.it - "Mi hanno spaccato il finestrino per rubare in auto: spariti soldi e occhiali"

Leggi su Parmatoday.it

il vetro della mia, che si trovava parcheggiata in zona stazione, edrubato quello che avevo lasciato nel cruscotto, due paia die qualche decine di euro". Non è la prima volta, come abbiamo visto nella giornata di venerdì, che i ladri agiscono di notte -.