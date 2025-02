Liberoquotidiano.it - "Mi dissero: voi donne vi lamentate sempre. Ma stavo per morire": il dramma di Justine Mattera

ha condiviso un racconto doloroso sulla sua esperienza di maternità, svelando le difficoltà affrontate durante il secondo parto. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme ai figli Vincent e Vivienne, la showgirl ha rivelato nel corso della puntata del programma in onda su Canale 5 di aver vissuto momentitici: "Se già il primo parto era stato molto difficile, durante il secondo ho proprio rischiato di". La complicazione più grave è arrivata mentre aspettava il secondogenito: "Mi si è aperta, di sei centimetri, la cicatrice del primo cesareo e mi hanno dovuto operare d'urgenza". Un'emergenza che ha messo in allarme persino i medici, per ovvie ragioni abituati a situazioni critiche. Ciò che l'ha segnata maggiormente, però, è stato il fatto di non essere stata creduta inizialmente: "Io l'avevo detto subito che mi sentivo tirare, ma non sono stata presa sul serio.