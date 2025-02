Quotidiano.net - Mette Fredriksen: "Russia minaccia reale, necessario aumentare il riarmo in Europa"

"Laè unaa tutta la sicurezza Europea e per la nostra libertà. Il punto più importante dell'incontro di stasera è che dobbiamoil, sia in Danimarca che in". Lo ha dichiarato la prima ministra danese, parlando con DR, l'emittente di servizio pubblico danese, presso l'ambasciata di Danimarca a Parigi.ha partecipato all'incontro a Parigi a nome di tutti i Paesi Nordici e Baltici: "Dobbiamo essere pronti alla possibilità che lasposti la guerra dall'Ucraina ad un altro paese europeo" ha sottolineato la premier danese: "Un armistizio può sembrare più positivo di quanto lo sia realmente. Perché un armistizio può portare ad un accordo di pace che in realtà rischia dire altri paesi europei e l'Ucraina stessa in una situazione ancor più pericolosa.