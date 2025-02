Ilfattoquotidiano.it - Messico: Riviera Maya e i tesori dello Yucatán

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La verve delconquista i cinque sensi. Anche il palato è sopraffatto da delizie piccanti, preparate da chi non teme di osare nella vita, così nella quotidianità. A tavola, tra le bancarelle dei mercati, nella musica e nelle danze, qui tutto è un tripudio di vita, persino “los dias de los muertos” è una delle celebrazioni più sentite e partecipate in questo Paese, una felice connessione con il ricordo di chi non c’è più e un antidoto alla paura dell’indistinto che trasforma tutto in una grande festa a colori. Ilvive tra sacro e profano, onorando le immagini dei santi, dorate dal tremolio delle candele e dagli stucchi delle chiese barocche, e vivendo le antiche ed affascinanti credenze precolombiane, preziose eredità che hanno resistito agli imperativi del passato. Quella messicana è un’attrazione irresistibile: cultura, tradizioni, storia e natura incantevole, a cominciare dalle spiagge che affacciano sul turchese del Mar dei Caraibi, note in tutto il mondo per l’incredibile bellezza e per la movida scoppiettante, ma anche quella selvaggia della giungla, che nasconde grotte e cenotes, specchi d’acqua dolce che si confondono tra la vegetazione rigogliosa, così siti archeologici, preziose testimonianze ricche di enigmi irrisolti e affascinanti leggende che raccontano di congiunzioni astrali, influenze della Luna, di Venere e degli altri pianeti che aspettano gli equinozi per rivelarsi.