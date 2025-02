Biccy.it - Messaggi tra Amadeus e Conti mostrati a Le Iene

Alla vigilia del Festival di Sanremo 2025 Carloin conferenza stampa ha rivelato di aver parlato con. Il conduttore toscano ha ammesso di aver ricevuto deidal suo predecessore ed ha aggiunto che non c’è mai stata competizione.“Se io eci siamo parlati? Sì l’ho sentito anche poco fa, anche ieri mi ha scritto Questa non è una competizione, i risultati ottenuti dae Fiorello sono irraggiungibili. Hanno realizzato cinque Festival straordinari, compreso uno con l’Ariston completamente vuoto. Io mi sveglierò alle 11, non mi interessa seguire i dati d’ascolto. Non li controllerò, mi occuperò di altro, senza fare confronti. A questo punto della mia carriera, non sento il bisogno di dimostrare nulla. Il mio obiettivo è portare un Festival dignitoso, con belle canzoni.