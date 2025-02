Sport.quotidiano.net - Mesola, frenata inattesa al comando. Il Petroniano pareggia nella ripresa

: Calderoni, Telloli, Biolcati (80’ Ferro), Paganini (60’ Cavallari), Marcolini, Guariento (56’ Mantovani), Lucci, Neffati, Allegrucci, Cantelli, Davo. All. Cavallari O.: Verardi, Gamberini, Novi (74’ Fotso), Kamga, Mazzoni, Cuppini, Pierdomenico (60’ Bologna), Cordoni, Tonelli (79’ Ezechia), Maestri (67’ Crisci), Serra (60’ Macchiaroli). All. Ronzani. Arbitro: Nid Bella. Ass. Poggipolini e Craparo. Reti: Cantelli 21’ (R), Tonelli 70’ Note: ammoniti Guariento, Marcolini, Lucci, Fotso, Cavallari. Il, sul campo di Pontelangorino, nonostante un pareggio, contro una squadra molto più veloce e dinamica rispetto ai padroni di casa troppo leziosi e poco manovrerei, mantiene la testa della classifica con solo 2 punti di vantaggio sulla Comacchiese, e sabato dovrà affrontare, in trasferta, una Centese in forte crescita.