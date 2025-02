Ilrestodelcarlino.it - Meridiana e Gran Reno, identificate 70 persone

Settanta giovani identificati, due denunciati a piede libero, e un terzo segnalato in Prefettura perché in possesso di una modifa quantita di hashish. È il risultato dei controlli sul territorio effettuati dai Carabinieri della Compagnia Bologna Borgo Panigale insieme con la Polizia LocaleLavino nell’area situata davanti allo Shopville, all’Unipol Arena e al Centro, una zona interessata da fenomeni di criminalità minorile, come accaduto di recente, con l’arresto di un giovane per tentato omicidio. Il servizio preventivo dell’Arma dei Carabinieri ha contribuito a mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area commerciale e alla stazione ferroviaria Casalecchio Garibaldi. Molti ragazzi poco più che maggiorenni "hanno gradito la presenza dei Carabinieri, perché rispettando la legge e frequentando la zona per motivi ricreativi non hanno nulla da temere", fanno sapere i militari.