Internews24.com - Mercato Inter, il retroscena su Khusanov: il difensore del City è stato vicino ai nerazzurri?

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilsu: ildelai? Le conferme dell’uomoFabrizio RomanoNonostante la stagione in corso, il calciocontinua a lavorare, valutando le mosse migliori per il futuro della squadra. Neldi gennaio, l’unico acquisto èZalewski, mentre Buchanan e Radu sono stati ceduti in prestito.venuto a VIva el Futbol, l’uomo, Fabrizio Romano ha raccontato unriguardante, spiegando che l’aveva mostratoesse per il giocatore prima che approdasse al Manchester- «Era nella lista del Real Madrid per giugno. L’ci aveva pensato e lo aveva seguito, poi è arrivato il Manchestera gennaio con 40 milioniLeggi sunews24.com