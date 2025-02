Iodonna.it - Menopausa, perché l’Osteopatia può aiutare a vivere meglio (e più a lungo)

Non solo per dolori muscolari o articolari. L’Osteopatia può rappresentare una valida strategia per migliorare la qualità della vita e la longevità, migliorando vari aspetti e disfunzioni che possono presentarsi in. Come l’insonnia, il dolore pelvico, il dolore cronico a schiena e gambe. Ma non solo. Ne abbiamo parlato con un’esperta, l’Osteopata Selenia Vitellozzi di SoLongevity Clinic Manifesto della Nuova: una guida completa per viverla alX In che modo l’osteopatia può favorire la longevità?Intendendo la longevità come l’effetto di un approccio multiprofessionale ai fini di favorire benessere, salute e prevenzione il più apossibile, l’osteopata opera al fianco delle altre figure mediche mettendo al centro la persona nella sua globalità.