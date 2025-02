Lanotiziagiornale.it - Meloni tra Ursula e Donald, il doppio gioco è al capolinea

Per quanto uno possa tirarla in lungo, con sotterfugi e malizie, equilibrismi e giravolte, arriva sempre il momento nel quale i nodi vengono al pettine. E per la premier Giorgiaquel momento sembra essere sempre più prossimo. La sua politica di “ambivalenza” o, se si vuole, di “equi-vicinanza”, al presidente Usa,Trump, e la sua asserita appartenenza convinta all’Unione europea, non sono infatti più compatibili.deve schierarsi. Ma con chi?Con lo scontro su praticamente ogni aspetto della politica internazionale, dall’Ucraina, alla Nato, dai dazi alle politiche industriali, ora per Giorgia è arrivato il momento di decidere da che parte stare. E, sebbene la presidente del Consiglio faccia di tutto per non prendere (pubblicamente) una decisione, la tecnica dell’armadillo (quello che nei momenti di crisi, si finge morto) non può continuare a lungo.