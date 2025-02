Secoloditalia.it - “Meloni pezzo di m… fascista e nazista!”. Compagni che insultano: a processo Brian Molko dei Placebo (video)

di m.!”. L’11 luglio 2023 il frontman della band, in concerto a Stupinigi, località del Torinese, aveva lanciato la sua invettiva contro la premierdurante l’intervallo fra una canzone e l’altra. Insulti gratuiti, urlati tra il tripudio della platea di 5mila fans, con grida e strepiti che poco avevano a che fare con la musica. Le forze dell’ordine avevano subito annotato l’episodio e trasmesso una segnalazione a Palazzo di Giustizia. La procura aveva quindi aperto un procedimento per vilipendio delle istituzioni. In seguito, tramite un avvocato di Vercelli, la premier aveva presentato una querela per diffamazione. La serie di insulti era stata ripresa e condivisa sul web e sui social da alcuni dei 5mila spettatori presenti al concerto, oggi è arrivata la decisione: il “compagno”andrà aper quelle invettive.