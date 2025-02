Thesocialpost.it - Meloni irritata con Macron pensa di disertare il vertice, poi cede

Giorgianon ha gradito il formato scelto da Emmanuelper ildi Parigi sulla crisi ucraina. La premier italiana si è lamentata dell’assenza di alcuni attori chiave dell’Europa orientale, come i Paesi baltici, ritenendo “assurdo” che non siano stati coinvolti. Ha cercato di sottrarsi al summit, ventilando l’ipotesi di un collegamento da remoto o adducendo problemi di agenda, ma alla fine ha dovutore.I motivi dell’irritazione della premierha investito molto sul suo rapporto con Donald Trump, incontrandolo a Mar-a-Lago e partecipando alla sua cerimonia di insediamento. Essere presente a un’iniziativa politica europea che certifica la distanza con il tycoon non le fa gioco. Avrebbe preferito una sede neutrale, come Bruxelles, e lo ha fatto presente direttamente a