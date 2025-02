Ildifforme.it - Meloni insiste sul protocollo Italia-Albania: “Andremo avanti, politica ha diritto di governare”

Leggi su Ildifforme.it

In occasione della Conferenza dei prefetti e dei questori, il premier ha ricordato l'importanza che assume per il suo governo la legalità, declinata come lotta alla mafia e all'immigrazione irregolare. In questo senso, quindi, il Piano Mattei svolge un ruolo fondamentale tentando di risolvere alla radice il problema degli sbarchi, agendo proprio nei Paesi di origine dei migrantiL'articolosul: “hadi” proviene da Il Difforme.