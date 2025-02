Secoloditalia.it - Meloni ai prefetti: “Uniti noi italiani possiamo stupire il mondo. Sui migranti siamo un modello”

“Voglio rivendicare il ruolo decisivo giocato dall’Italia a Bruxelles per cambiare l’approccio europeo sulle migrazioni”. Parole forti e chiare, quelle pronunciate da Giorgiaalla Conferenza deie questori d’Italia, che hanno consentito di tracciare un bilancio, anche con numeri ed evoluzioni normative, sulla gestione dei flussi e sulla capacità di controllo messa in campo dal governo. ”Se oggi -ha sottolineato- la priorità sono i partenariati paritari con i Paesi di origine e transito e non più la distribuzione all’interno dei confini europei di un flusso migratorio che non si può gestire, se la priorità non è più questa ma la difesa dei confini e se si parla di rafforzamento della politica dei rimpatri, che è la prossima sfida, se le nostre soluzioni innovative, a dispetto di quel che alcuni pensavano, sono guardate con interesse e attenzione, penso che si debba al lavoro fatto fin qui”.