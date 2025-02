Ilrestodelcarlino.it - Megabox, stop a Pinerolo. Sconfitta in quattro set

1 (25-17, 19-25, 25-17, 25-14) WASH4GREEN: Bracchi 10, Sylves 21, Cambi 6, Sorokaite 12, Akrari 8, Smarzek 16; Moro (L), Moreno 1, Perinelli, Avenia. Non entrate: D’Odorico, Cosi, Rubright, Di Mario (L). All. Marchiaro.ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 2, Candi 13, Perovic 3, Lee 14, Weitzel 11, Bici 10; De Bortoli (L), Michieletto 1, Kobzar, Lazda 4, Carletti, Torcolacci. Non entrate: Feduzzi (L). All. Pistola. ARBITRI: Rossi e Serafin. LaOndulati del Savio esceinset dal campo della Wash4Greene interrompe la serie positiva che l’aveva riportata a ridosso delle rivali Busto Arsizio e Bergamo. Le padrone di casa, grazie alle due vittorie in fila conquistate in tre giorni, si riportano a sei lunghezze dalle tigri e quindi restano ancora in corsa per la qualificazione ai play-off scudetto.