McKennie ancora impeccabile: il messaggio del texano post Juve Inter scatena i tifosi bianconeri – FOTO

Anche ieri sera è stato tra i migliori in campo nella sfida che lantus ha vinto all'Allianz Stadium contro l'. Stiamo parlando di Weston, che dopo il triplice fischio èvenuto sul proprio profilo Instagram per mandare unai. Visualizza questosu InstagramUncondiviso da Weston(@west.– «Always until the end!! Proud of the team today!!!» ha scritto il centrocampista. Ora la testa è rivolta al ritorno del playoff di Champions League contro il Psv.