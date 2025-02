Ilgiorno.it - Maxi sequestro di cibo in stazione

Blitz anti-degrado e sicurezza pubblica davanti allaferroviaria, sequestrati 160 chilogrammi di. Sabato pomeriggio gli agenti della polizia locale monzese appartenenti ai diversi servizi del Comando, motociclisti, quartieristi, nucleo operativo sicurezza territoriale e radiomobile, coordinati da un ufficiale, hanno eseguito uncontrollo contro i bivacchi di alcolici e la vendita abusiva nel piazzale antistante via Arosio, che porta allaferroviaria. A seguito delle verifiche delle forze dell’ordine sono state sequestrate 150 confezioni, per complessivi 160 chilogrammi, dietnico crudo e cotto pronte per essere vendute illecitamente a cielo aperto a connazionali. Gli agenti hanno inoltre identificato dodici persone, di cui nove stranieri e tre cittadini comunitari.