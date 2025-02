Lanazione.it - "Maxi contributi, la Regione aiuti i piccoli Comuni"

Quanto accaduto al Comune di Framura "rappresenta un campanello d’allarme per i tanti finanziamenti, più o meno grandi ma ugualmente importanti per le amministrazioni, in capo ai. Perdere risorse inseguite da tempo che avrebbero risolto problemi per l’interatà porta con sé il rischio di non riuscire a intervenire nel breve tempo sulla problematica stessa". Così il consigliere regionale Dem, Davide Natale, interviene sulla revoca del finanziamento da 900mila euro ai danni del Comune di Framura a causa di un ritardo di due giorni nell’esecuzione di un adempimento burocratico. La notizia è stata pubblicata ieri da La Nazione. "Su questo serve un’azione politica nazionale, serve che lada un lato socializzi nelle sedi opportune questa situazione, e dall’altro trovi le risorse per realizzare l’intervento già oggetto di finanziamento poi revocato.