Ilrestodelcarlino.it - Maxi blitz al porto di Civitanova: sequestrati 600 chili di prodotti ittici

, 17 febbraio 2025 –600diin unaoperazione della Guardia di finanza con la Guardia costiera. Nel corso di un’articolata attività operativa, condotta sotto il coordinamento del Reparto operativo aeronavale (Roan) della Guardia di finanza e della direzione marittima di Ancona, i finanzieri e i militari della Guardia costiera hanno eseguito un complesso intervento di polizia ittica nell’area portuale di, finalizzato a verificare la regolarità delle operazioni di sbarco del pescato dalle unità da pesca professionali. Scoperto un commercio parallelo In particolare sono stati pianificati mirati appostamenti anche di notte, che hanno consentito di scoprire un commercio parallelo di prodotto ittico che, non transitando attraverso i canali ufficiali, veniva intercettato da soggetti abituati ad agire nelle zone adiacenti ale soprattutto nelle zone circostanti il mercato ittico, per trarne un guadagno illecito.