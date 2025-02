Oasport.it - Matteo Berrettini vicino a Jannik Sinner: “Ha pagato per un errore non suo e mi dispiace molto”

Una voce amica.sta vivendo ore non semplici dopo aver accettato dalla WADA una sospensione di tre mesi dal massimo circuito internazionale per la vicenda “Clostebol”. L’incertezza in fase di giudizio sul caso, per un’applicazione diversa della responsabilità oggettiva tra ITIA e l’Agenzia mondiale antidoping, e la volontà di porre fine a questa storia hanno suggerito al n.1 del mondo questa soluzione.Non vedremo in azione il pusterese fino al 4 maggio, quando scadranno i termini della squalifica. Inoltre,non potrà allenarsi presso le strutture affiliate e con il proprio staff tecnico fino al 13 aprile. Tutte limitazioni non facili da gestire. Di questo caso ha parlato, presente a Doha e prossimo ad affrontare nel primo turno Novak Djokovic.“Mi, so che peradesso sono giorni difficili.