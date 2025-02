Ilfattoquotidiano.it - Mattarella sulla Russia sbaglia due volte, ecco perché lo dico

di Eugenio Lanza Lo scorso 5 febbraio, il presidente della Repubblica Sergioha proferito delle parole piuttosto bizzarre circa la storia europea di oggi e di ieri. In particolare, ha delineato un parallelismo decisamente fuori luogo tra l’invasione dell’Ucraina da parte dellacominciata nel febbraio 2022 e l’espansione del Terzo Reich hitleriano. Un paragone durissimo, che è assurto alla ribalta delle cronache solo dopo la risposta piccata di Marija Zacharova, portavoce del ministro degli Esteri russo. Il nostro Capo dello Stato, secondo la funzionaria moscovita, avrebbe “tracciato parallelismi storici scandalosi e francamente falsi tra la Federazione Russa e, come ha detto, la Germania nazista. . È strano e folle sentire invenzioni così blasfeme dal presidente dell’Italia, un Paese che conosce in prima persona cosa sia veramente il fascismo”.