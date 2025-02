Dayitalianews.com - Matrimonio da incubo: “Cibo? Neanche l’ombra. Abbiamo dovuto comprare l’acqua al supermercato”. Maxi-risarcimento per due sposini

Leggi su Dayitalianews.com

Possono volerci mesi, anche anni per organizzare unnella speranza che tutto fili liscio. Qualche intoppo purtroppo è da mettere in conto ma, quanto successo a duedi Siena, ha davvero dell’incredibile. Il loro, da giorno più bello della vita si è trasformato in un, e hanno voluto raccontare la loro terrificante esperienza al Corriere della Sera.da dimenticare: “Acqua eassente”I duenel giorno del loro, il 10 settembre 2022, si sono rivolti ad un’agenzia di catering che è stata inqualificabile e poco professionale, per usare degli eufemismi. I duesi sono detti disperati, poiché mancava addiritturache sono stati costretti ad acquistare da un vicino.Degli antipasti, i piatti principali sono arrivati in notevole ritardo e naturalmente il menu ordinato per i vegetariani e i celiaci è stato un miraggio.