Dilei.it - Matilde del Belgio copia il look a Letizia di Spagna, la gonna in pelle amata dalle Regine

Leggi su Dilei.it

delè tornata da poco da un viaggio di stato in Costa Rica e ha subito ripreso i suoi impegni reali, recandosi in visita al College Matteo Ricci di Anderlecht. Per l’occasione la Regina ha indossato undall’allure rock, declinato in una colorazione davvero di tendenza negli ultimi tempi: il burgundy.La sovrana del paese europeo ha scelto per il suo appuntamento ufficiale unaincon spacco nella particolare sfumatura trendy, abbinata a una blusa in tinta. Durante la sua visita ufficiale,delsi è lasciata andare a saluti e strette di mano con i suoi sudditi.del, laincon spaccodelè sempre attenta a scegliere deiestremamente eleganti ma che sappiano, in ogni caso, dimostrare anche una certa personalità.