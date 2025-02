Lanazione.it - Materia Prima Festival, un mese di spettacoli per andare in pezzi e ritrovarsi

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 17 febbraio 2025 - Organizzare risposte di senso. Per definire un'idea di comunità a partire dall'accettazione della fragilità, la caduta, il fallimento. E' il senso della dodicesima edizione del "", la rassegna curata da Murmuris che presenta oltre undial Teatro Cantiere Florida e in altri spazi della città. Il percorso, in programma dal 1 marzo al 4 aprile, presenta le produzioni più innovative del panorama performativo e teatrale contemporaneo, tra prime assolute, creazioni site specific e progetti speciali, in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio. Un calendario ricco di eventi, che si apre con il ritratto al vetriolo sul mondo del lavoro dipinto da Francesco Alberici nel testo vincitore del Premio Ubu 2024 "Bidibodibiboo"; e prosegue col debutto dellaregia in solo del fondatore del collettivo "Sotterraneo" - tre volte premio Ubu - Daniele Cirri, che adatta inassoluta il racconto di Raymond Carver "Di cosa parliamo quando parliamo d'amore": un omaggio alla tensione drammaturgica dell'autore sin dall'ambientazione, con gli interpreti che si muoveranno all'interno di abitazioni private e il pubblico libero di spostarsi intorno a loro.