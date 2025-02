Ilrestodelcarlino.it - Massimo Zamboni. Nuovo album su Pasolini: "Intellettuale unico"

Un’opera letteraria trasposta in musica, che ricostruisce la storia unica e preziosa di uno dei maggiori intellettuali italiani di sempre, Pier Paolo, nel 50° della sua uccisione. ‘P.P.P. Profezia è Predire il Presente’ è ildi(Le Vele – Egea Records), uno speciale cd con digipack formato dvd in cui è inserito un libretto di 32 pagine, disponibile in tutti i punti vendita autorizzati, sul sito di Egea e sul sito dell’associazione culturale Rizosfera, dove si riceverà anche un link privato per l’ascolto in streaming (https://go.rizosfera.org/it/). Ci racconta com’è avvenuto il suo incontro con? "E’ un incontro antico, avvenuto pochi giorni prima della sua uccisione, quando a un congresso della FGCI a Rimini mi sono trovato ad acquistare un doppio volume da lui curato contenente i testi poetici popolari delle regioni italiane.