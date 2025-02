Tg24.sky.it - Massa Carrara, coppia anziani morti in casa: ipotesi omicidio suicidio

Due persone sono state trovate morte in un'abitazione in località Capanne a Montignoso (). Sul posto con i sanitari presenti i carabinieri. Si tratterebbe di un uomo e di una donna, entrambi, per i quali il personale inviato dal 118 ha constatato il decesso.