Marzo riflettori accesi sulle donne

Uninteramente dedicato alleal Carcano, teatro che sin dal suo nascere ha posto al centro il principio del femminile come forza creatrice e pacifica, come forma gentile e aggraziata, come aspirazione all’inclusione e gioco lieve dell’intelligenza. Torna in quest’ottica lo spettacolo manifesto del Carcano, quello che ha suggellato l’incontro tra Costa e Sinigaglia, Se non posso ballare. non è la mia rivoluzione (19-232025) con la regia di Serena Sinigaglia: 100evocate da Lella Costa con brevi accenti, più di una al minuto, a significare quanto è vasta l’incidenza del pensiero femminile nella storia. Torna a grande richiesta dopo il successo dello scorso anno Stai zitta! (27-302025) con Antonella Questa, Valentina Melis e Lisa Galantini: le “frasi che non vogliamo più sentirci dire” contenute nell’omonimo libro di Michela Murgia offrono terreno per la riflessionetematiche femministe, un invito a combattere gli stereotipi di genere con le attrici ed attiviste.