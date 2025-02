Biccy.it - Marino Bartoletti e Selvaggia Lucarelli, è scontro infuocato sui social: “Sporcizia mentale”

Nel corso della puntata di ieri di Domenica In,è stato chiamato a commentare i vari Big del Festival di Sanremo che hanno fatto la passerella da Mara Venier (non erano tutti, 8 non si sono presentati). E quando sul palco si è presentato Simone Cristicchi, il giornalista di lui ha detto: “Questo teatro gli ha dedicato due standing ovation a Simone Cristicchi, dopodiché qualcuno che pretende di trasferire agli altri la propriaha scritto delle cose che hanno profondamente ferito“.(che nel corso dei giorni precedenti si è più volte detta contrariata dalla canzone di Simone Cristicchi) si è sentita chiamata in causa e su Twitter, riprendendo il video di, ha scritto: “Giornalisti così abituati a fare slurp che ormai passano direttamente all’insulto nei confronti di chi coltiva ancora l’esercizio della critica“.