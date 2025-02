Lettera43.it - Marina Berlusconi su Donald Trump: «Spero non diventi il rottamatore dell’Occidente»

Leggi su Lettera43.it

In una lunga intervista al Foglio,ha espresso preoccupazioni sul futuro geopoliticoe dell’Unione europea, mentre sul fronte nazionale ha lodato la leadership di Giorgia Meloni. Il primo tema chiave è la nuova amministrazione di, per la quale la presidente di Fininvest e Mondadori non nasconde la preoccupazione: «davvero che il Paese che è sempre stato il principale garantenon abbia ora un presidente che ambisce a diventare lui il “stesso».vede nella politica estera diun pericolo di divisione all’interno della comunità occidentale, sottolineando che la sua strategia di pressioni internazionali – come la minaccia dei dazi e l’intenzione di escludere gli alleati dai tavoli sull’Ucraina – potrebbe compromettere l’unità globale.