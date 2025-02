Dayitalianews.com - Marina Berlusconi: “Sì a matrimoni gay, la famiglia non può essere ingabbiata in modelli standard

La presidente di Fininvest: “Sono convinta che lanon possain schemi e. Altro discorso è quello della maternità surrogata”“Sono favorevole aigay. Guardi, se c’è qualcuno che dà valore alla, beh quella sono io. Avere unaunita e solida è da sempre l’obiettivo principale della mia vita. Proprio per questo, sono convinta che lanon possain schemi e, ma ognuno debba avere il diritto di creare la propria insieme alla persona che ama”. Queste le parole di, presidente di Fininvest intervistata oggi su molti argomenti (17 febbraio) sul ‘Foglio’ da Claudio Cerasa.E ancora: “Altro discorso è quello della maternità surrogata, su cui mi trovo contraria: qualcosa di intimo e profondo come la maternità non può trasformarsi in una mercificazione del corpo femminile – continua-.